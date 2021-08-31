بولندا بصدد إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس مع تزايد تدفق المهاجرين
Reuters
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طالبت الحكومة البولندية رئيس البلاد بإعلان حالة الطوارئ في منطقتين على الحدود مع بيلاروس، بعد عبور مئات المهاجرين غير الشرعيين الحدود إلى أراضيها هذا الشهر.
وطلبت الحكومة من الرئيس أندريه دودا فرض حالة طوارئ لمدة 30 يوما في مناطق من إقليمي بودلاسكي ولوبليسكي.
وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حالة الطوارئ على أراضيها منذ سقوط النظام الشيوعي.
وبدأت بولندا تسييج الحدود بالأسلاك الشائكة لمنع تدفق المهاجرين من دول مثل العراق وأفغانستان عبر بيلاروس.
المصدر: رويترز
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