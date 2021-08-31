اليونان.. مراسم وداع طواقم الطائرات الروسية التي شاركت في إطفاء الحرائق

شهد مطار أثينا الدولي اليوم الثلاثاء مراسم وداع طواقم الطائرات الروسية التي شاركت في عمليات إطفاء الحرائق في اليونان.

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ورحب ممثلو الأمانة العامة للدفاع المدني اليوناني وهيئة المطافئ الوطنية ومسؤولو مطار أثينا الدولي ترحيبا حارا بأفراد طواقم طائرتي "إل-76" ومروحيتي "مي-8" التي شاركت في عمليات الإطفاء وشكروا الطيارين وسائر أفراد فرق الإطفاء الروس على دورهم في مكافحة النيران.

وقبل مغادرة طائرتي "إل-76" وطائرة النقل "أن-124" (وعلى متنها مروحيتا "مي-8") مطار أثينا، أكد قائد مجموعة الطائرات الروسية العقيد إيغور ماتفييف أن المجموعة أدت جميع المهام المنوطة بها.

وتم إرسال الطائرتين والمروحيتين المذكورة إلى اليونان في 9 أغسطس بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك تلبية لطلب طارئ من حكومة اليونان دعم جهودها لإخماد الحرائق. وقبل هذا التاريخ، لم تشارك في العملية من الجانب الروسي سوى طائرة "بي-200" المستأجرة من قبل السلطات اليونانية. وكانت وسائل إعلام يونانية أشارت سابقا إلى أن هذه الطائرة كانت الوحيدة القادرة على العمل في ظروف الحرارة المرتفعة جدا في منطقة آتيكا المحيطة بأثينا، وأن أداءها أنقذ العاصمة اليونانية من الكارثة.

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المصدر: "تاس"