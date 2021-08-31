هل هو حي أم ميت؟.."جدل واسع" حول مقطع فيديو لشخص يتدلى بحبل من مروحية أمريكية يقودها مسلحو طالبان
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمقاتلي طالبان وهم يحلقون بمروحية أمريكية يتدلى منها رجل معلق بحبل.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الفيديو "المروع" لشخص يتدلى من حبل من إحدى الطائرات المذكورة دون معرفة إن كان ميتا أو حيا.
ونشر موقع "Talib Times" الحساب الرسمي باللغة الإنكليزية لإمارة أفغانستان الإسلامية تغريدة كتب فيها: "قواتنا الجوية! في هذا الوقت تحلق طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو التابع للإمارة الإسلامية فوق مدينة قندهار وتقوم بدوريات في المدينة".
Our Air Force!— Talib Times (@TalibTimes) August 30, 2021
At this time, the Islamic Emirate's air force helicopters are flying over Kandahar city and patrolling the city. pic.twitter.com/rlE6nUldZf
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" أصر بعض الصحفيين على أن المقطع يظهر شخصا تم شنقه وعرضه في السماء.
وفي تغريدة نشرها مقدم البرامج التليفزيونية الهندية سودهير تشودري رئيس تحرير "Zee News"، قال: "صورة بارزة أخرى تأخذ العالم لعصر جديد من الإرهاب". "طالبان تشنق شخصا يرجح أنه مترجم أمريكي".
Super Powers— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 31, 2021
Global leaders
United Nations
Thinking celebrities
Revolutionary writers
Brand Ambassadors of peace
Human rights activists
Influential journalists
Award winning actors
Much acclaimed artists
ARE YOU OKAY WITH THIS PICTURE??? https://t.co/QgF5EQqXe2
This horrifying image encapsulates Joe Biden's Afghanistan catastrophe: The Taliban hanging a man from an American Blackhawk helicopter.— Ted Cruz (@tedcruz) August 31, 2021
Tragic. Unimaginable. https://t.co/zOvNM5UXUW
Taliban hanging someone from a helicopter in Kandahar pic.twitter.com/TwCkVzUrnL— Old Holborn® (@Holbornlolz) August 30, 2021
Meanwhile, in Afghanistan.— James Melville 🌸 (@JamesMelville) August 30, 2021
The Taliban are reportedly now operating their recently acquired US BlackHawk helicopters.
Gift wrapped to them because of a disastrous exit strategy from Joe Biden.#Afghanistan
pic.twitter.com/HrWVNwTYBl
Or are they letting somebody down? It’s difficult to judge from this photo.— Viv Jones (@vivjones10) August 30, 2021
المصدر: نيويورك بوست، وسائل التواصل
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.