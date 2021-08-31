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هل هو حي أم ميت؟.."جدل واسع" حول مقطع فيديو لشخص يتدلى بحبل من مروحية أمريكية يقودها مسلحو طالبان

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هل هو حي أم ميت؟..
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تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمقاتلي طالبان وهم يحلقون بمروحية أمريكية يتدلى منها رجل معلق بحبل.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن الفيديو "المروع" لشخص يتدلى من حبل من إحدى الطائرات المذكورة دون معرفة إن كان ميتا أو حيا.

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ونشر موقع "Talib Times" الحساب الرسمي باللغة الإنكليزية لإمارة أفغانستان الإسلامية تغريدة كتب فيها: "قواتنا الجوية! في هذا الوقت تحلق طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح الجو التابع للإمارة الإسلامية فوق مدينة قندهار وتقوم بدوريات في المدينة".

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" أصر بعض الصحفيين على أن المقطع يظهر شخصا تم شنقه وعرضه في السماء.

وفي تغريدة نشرها مقدم البرامج التليفزيونية الهندية سودهير تشودري رئيس تحرير "Zee News"، قال: "صورة بارزة أخرى تأخذ العالم لعصر جديد من الإرهاب". "طالبان تشنق شخصا يرجح أنه مترجم أمريكي".

المصدر: نيويورك بوست، وسائل التواصل 

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