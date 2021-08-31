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البنتاغون: يمكن لطالبان فحص ما تريد من أسلحتنا وطيراننا في أفغانستان فلن تستطيع استخدامها

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البنتاغون: يمكن لطالبان فحص ما تريد من أسلحتنا وطيراننا في أفغانستان فلن تستطيع استخدامها
AP
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الأسلحة والطائرات التي تركت في أفغانستان تم تعطيلها وأصبحت غبر صالحة للاستخدام قبل مغادرة القوات الأمريكية.

وعن الصور التي تم تداولها لعناصر من حركة "طالبان" وهم يتفحصون الأسلحة والطائرات، قال كيربي: "يمكنهم فحص كل ما يريدون. يمكنهم النظر إليها، يمكنهم التجول حولها، لكن لا يمكنهم الطيران ولا يمكنهم تشغيل الأسلحة".

وتابع: "حرصنا على نزع السلاح، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار وجميع الطائرات والمركبات غير صالحة للاستخدام".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي تركناه قابلا للتشغيل هو شاحنتي إطفاء ورافعات شوكية حتى يبقى المطار أكثر فاعلية".

وقال: "على الرغم من أننا لا نعتقد أن الأعداد المتبقية في أفغانستان كبيرة، فمن الواضح أننا قلقون بشأن أصدقائنا وحلفائنا ومواطنينا الأمريكيين الذين ما زالوا هناك"، مضيفا: "حكومة الولايات المتحدة ستظل واعية بالتزامها تجاه هؤلاء المواطنين الباقين هناك.. من الواضح أننا قلقون من إمكانية انتقام طالبان ونحن بالتأكيد ندرك التهديد الذي لا يزال تنظيم داعش يشكله داخل أفغانستان".

المصدر: CNN

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