وزير خارجية فنلندا:لافروف قال لي انظر يا تيمو! هناك جاسوس روسي يسير على الشاطئ

قالت صحيفة Iltalehti، إن وزير الخارجية الفنلندي السابق تيمو سويني تحدث في مذكراته عن بعض لقاءاته المميزة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتذكر سويني، كيف فاجأه لافروف خلال المحادثات التي جرت في دار هايكو في عام 2017، بسؤال حول رفات الجنود الروس في مقبرة أوتانييمي.

وقال سويني: "لم يكن لدي أي فكرة عن الموضوع، بعد ذلك ظهرت فجأة أمام أنفي مباشرة، ورقة من الموظفة ميمو هنريكسون، كان فيها إجابة صحيحة وواضحة في جملتين". لقد ذكرت الموظفة، أن الوزير لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع، وأثناء التحضير للمفاوضات لم تتم مناقشة هذه المسألة.

وأشار سويني إلى أنه لا يزال يتذكر مزاح نظيره الروسي على الإفطار خلال قمة مجلس القطب الشمالي في ألاسكا.

وقال: "سألت لافروف كيف كان نومه، فأجاب بجدية: تيمو، لقد نمت وحيدا".

وفي مناسبة أخرى، خلال فترة الاستراحة، دعا سويني الوزير الروسي إلى الشرفة لتنشق بعض الهواء النقي. وقال الوزير الفنلندي السابق: "وأشار لافروف وهو يدخن، إلى موظفة في الخارجية الفنلندية كان تتنزه على الشاطئ وقال: تيمو، انظر هناك جاسوس روسي يسير على الشاطئ". وأكد سويني، أنهما "ضحكا من القلب".

بشكل إجمالي، التقى سويني مع لافروف 14 مرة في محادثات ثنائية. بالإضافة إلى ذلك، التقى معه عدة مرات في الفعاليات الدولية.

ووفقا له، كانت المفاوضات مع نظيره الروسي تشكل دائما "متعة لا تصدق".

المصدر: نوفوستي