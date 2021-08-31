مسؤول أمريكي: أي مساعدة تقدم لأفغانستان من خلال "طالبان" ستعتمد على سلوك الحركة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية مباشرة للشعب الأفغاني من خلال المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية وليس من خلال "طالبان".

وأشار سوليفان إلى أن "أي مساعدة تقدم لأفغانستان من خلال حركة "طالبان" بشكل مباشر ستعتمد على سلوك "طالبان" وبمتابعة التزاماتهم ومنها تأمين ممر آمن للأمريكيين والحلفاء الأفغان، والتزامهم بعدم السماح لأفغانستان بأن تكون قاعدة يمكن للإرهابيين من خلالها مهاجمة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، واحترام التزاماتها الدولية".

وأضاف سوليفان: "الأمر متروك لهم. وسننتظر ونرى من خلال أفعالهم كيف ينتهي بنا الأمر بالرد فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والتنموية".

المصدر: news week