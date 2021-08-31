الهند تجري محادثات مع "طالبان" لأول مرة منذ سقوط كابل
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الهندية إن سفير الهند في قطر أجرى محادثات مع قيادي كبير في "طالبان" اليوم الثلاثاء، وذلك في أول تواصل رسمي منذ سيطرة الحركة على أفغانستان.
وذكرت وزارة الخارجية أن السفير ديباك ميتال التقى مع شير محمد عباس ستانيكزاي رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة بناء على طلب الحركة، مشيرة إلى أن ميتال نقل أيضا مخاوف نيودلهي من أن مسلحين مناهضين للهند قد يستخدمون الأراضي الأفغانية لشن هجمات.
وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين ناقشا سلامة الهنود الذين ما زالوا في أفغانستان.
يذكر أنه لطالما كانت لدى الهند مخاوف حيال "طالبان" بسبب علاقاتها الوثيقة مع خصمها اللدود باكستان.
المصدر: "رويترز"
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