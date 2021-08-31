"نوفوستي" تكشف عن أبرز التعيينات في حكومة "طالبان" المرتقبة

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

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وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبد الغني برادر آخوند وزيرا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

وفي وقت سابق قال عضو رفيع المستوى في اللجنة العسكرية لطالبان، لوكالة "نوفوستي" إن الحركة ستعلن يوم 3 سبتمبر عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

المصدر: "نوفوستي"