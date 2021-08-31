سيئول: إنقاذ الأفغان الآخرين المتعاونين مع الشركات الكورية الجنوبية ليس سهلا

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن إنقاذ الأفغان الآخرين الذين عملوا في الشركات الكورية الجنوبية العاملة في أفغانستان ليس أمرا سهلا.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت كوريا الجنوبية تدرس القيام بعملية إنقاذ إضافية للأفغان الآخرين الذين عملوا في الشركات أو الأعمال التجارية المرتبطة بكوريا الجنوبية، ذكر مسؤول في المكتب أنه ليس من السهل إنقاذ الأفغان الآخرين بالنظر إلى أن بعض الدول الأخرى انسحبت من أفغانستان بدون إنقاذ مواطنيها.

وقد قامت الحكومة الكورية الجنوبية بإجلاء نحو 390 أفغانيا ممن عملوا في سفارة كوريا ومرافقها الإنسانية والإغاثية في أفغانستان إلى كوريا الجنوبية مع أفراد أسرهم. وينتظر الأفغان الآخرون الذين تم تعيينهم بشكل غير مباشر من قبل الحكومة الكورية الجنوبية أو الذين ساعدوا الشركات الكورية الجنوبية العاملة هناك أن يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

المصدر: يونهاب