لم يبادلوها الوفاء.. الجنود الأمريكيون يتخلون عن كلابهم التي خدمتهم في أفغانستان

نددت منظمة الرفق بالحيوان الأمريكية بالسلطات الأمريكية لعدم نقلها كلاب الخدمة التي كانت في الجيش أثناء عملية الإجلاء من أفغانستان.

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وقال روبن غانزيرت رئيس المنظمة بهذا الشأن: "لقد صدمت من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية تغادر كابل وتترك هناك كلاب خدمة شجاعة عملت في الجيش الأمريكي، وهي تنتظر التعذيب والموت على أيدي أعدائنا".

وكان البنتاغون أعلن استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما.

وأصبح مطار كابل، الذي تم منه إجلاء الأجانب والأفغان العاملين في البعثات الأجنبية، تحت سيطرة طالبان.

وصرح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بأن الولايات المتحدة هزمت وفشلت في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي