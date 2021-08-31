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"طالبان" تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع قوات بنجشير

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Reuters TALIBAN HANDOUT
ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان"، يتحدث أمام مقاتلين من الحركة في مطار كابل
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نوه ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة "طالبان" إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع قوات المقاومة في ولاية بنجشير، معربا عن أمله في إمكانية تفادي الحرب.

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وقال مجاهد في مؤتمر صحفي بمطار كابل اليوم الثلاثاء: "قضية بنجشير قيد البحث الآن. تلقينا اليوم عدة تقارير. نأمل ألا تكون هناك حرب .. وسيتم حل القضية بالتفاهم".

وفي وقت سابق، أعلن أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، أنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان، حكومة شاملة وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

المصدر: "نوفوستي"

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