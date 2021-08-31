سلوفاكيا: انتهاء التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أفادت وزارة الصحة السلوفاكية، بأن التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ينتهي في الأراضي السلوفاكية اليوم الثلاثاء.

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وكتبت الوزارة على موقعها الإلكتروني: "وفقا للقرار الذي اتخذه سابقا وزير صحة الجمهورية ينتهي في سلوفاكيا اليوم الثلاثاء (31 أغسطس 2021) التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V" وبعد هذا الموعد لن يكون من الممكن تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح. وانتهى تطعيم الناس بالجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" في 31 يوليو الماضي".

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وبمبادرة من ماتوفيتش بالذات الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس وزراء البلاد اشترت سلوفاكيا دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كانت تضم 200 ألف جرعة. ووصل اللقاح الروسي إلى الجمهورية في 1 مارس الماضي، الأمر الذي أثار فضيحة سياسية كبيرة، إذ أن ماتوفيتش ووزير الصحة السلوفاكي آنذاك، ماريك كرايتشي، لم يبلغا رئيسة البلاد، زوزانا تشابوتوفا، وزملائهم في مجلس الوزراء بذلك مسبقا.

وكانت الحكومة السلوفاكية تعارض شراء لقاح "سبوتنيك V" قبل موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدامها في أراضي الاتحاد الأوروبي، وانسحب 6 وزراء من مجلس الوزراء داعين لاستقالة ماتوفيتش وكرايتشي. وفيما بعد أعلن الآخران استقالتهما من منصبيهما. وصادقت الرئيسة السلوفاكية على قوام مجلس الوزراء الجديد برئاسة إيدوارد خيغير، في 1 أبريل الماضي. أما ماتوفيتش فاحتل في الحكومة الجديدة منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

وبسبب تأخيرات مختلفة انتهت عملية الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" في الجمهورية في 30 يونيو، في حين ينتهي تاريخ انتهاء صلاحية دفعة اللقاح التي اشترتها البلاد في 31 أغسطس الجاري.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة السلوفاكية، زوزانا إيلياشوفا، في 2 يوليو الماضي، أن روسيا اشترت من سلوفاكيا 160 ألف جرعة غير مستخدمة من لقاح "سبوتنيك V" بنفس السعر الذي باعت به الأدوية إلى سلوفاكيا، أي 9.95 دولارا لجرعة واحدة.

وهذا وأفادت وزارة الصحة السلوفاكية بأن 2,37 مليون شخص في البلاد البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة تلقوا حتى صباح اليوم الثلاثاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أما الجرعة الثانية فتلقها 2,21 مليون شخص.

المصدر: نوفوستي