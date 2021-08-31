إعلام بلجيكي: إصابة مواطنين في كابل جراء التطورات الأخيرة

أفادت وسائل إعلام بلجيكية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن "مواطنين بلجيكيين جرحا في العاصمة الأفغانية كابل، وأحدهما يعالج في أحد مشافي المدينة".

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وأشارت المصادر إلى أن "إصابة المواطنين غير خطيرة"، دون إعطاء أي تفاصيل عن هوية الشخصين، موضحة أن "أحدهما كان من ضحايا الهجوم على محيط المطار الخميس الماضي، أما الآخر فقد جرح أثناء محاولة الجنود الأمريكيين منع الجموع من الدخول للمطار".

هذا وكشفت وزارة الخارجية البلجيكية أن 125 مواطنا بلجيكيا لا زالوا في أفغانستان حاليا بانتظار إجلائهم، في حين قالت المصادر: "نبحث عن حلول لإتمام العملية مع الشركاء الدوليين"، إذ لا يزال عدد من العسكريين البلجيكيين متواجدين في العاصمة الباكستانية اسلام آباد، والتي شكلت محطة عبور لإجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان باتجاه مختلف الوجهات.

المصدر: "أكي"