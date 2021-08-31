اليابان تخطط لنقل سفارتها من كابل إلى الدوحة

قال وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إن بلاده نقلت بشكل مؤقت سفارتها من أفغانستان إلى تركيا، ولكنها تخطط حاليا لنقلها إلى قطر، حيث تحتفظ طالبان بمكتب سياسي.

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وقال موتيغي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، إن محادثاته مع قادة منطقة الشرق الأوسط تشير إلى أن العاصمة القطرية الدوحة ستحظى بأهمية سياسية متنامية.

وأضاف: "أعتقد أن هناك أشكالا عديدة من الاتصالات سوف تجرى".

وزار موتيغي في وقت سابق من الشهر الجاري منطقة الشرق الأوسط.

وكان المواطنون اليابانيون في السفارة اليابانية لدى كابل من بين أوائك الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأجلى الجيش البريطاني معظمهم جوا، قبل أن تبعث طوكيو طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الأسبوع الماضي، مع تدهور الأوضاع الأمنية خارج مطار كابل.

المصدر: أ ب