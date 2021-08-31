طالبان: إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة

قال سهيل شاهين ممثل حركة طالبان، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم، إنه تم إنجاز المشاورات بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة.

وأشار شاهين، إلى أن الحركة ستقوم بإعلان نتائج هذه المشاورات قريبا.

في 22 أغسطس، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه قد يتم قريبا، إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة.

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في ذات الوقت، قال مصدر في الحركة لوكالة "نوفوستي" إن رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا بردار، يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين اتخاذ قراره بشأن هيكل الحكومة المستقبلية لأفغانستان.

المصدر: نوفوستي