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ألمانيا: ننتظر تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان لنرى ما إذا كانت طالبان تنفذ تعهداتها

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ألمانيا: ننتظر تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان لنرى ما إذا كانت طالبان تنفذ تعهداتها
Reuters
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
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أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستنتظر تشكيل طالبان لحكومة جديدة لترى إذا ما كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان من مطار كابل.

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وقال ماس في مؤتمر صحفي في إسلام آباد مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الثلاثاء: "طالبان وعدت، لكن في الأيام والأسابيع المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نعول على ذلك".

وأضاف: "طالبان تريد تشكيل حكومة جديدة وسيعطينا ذلك إشارة على ما إذا كانت ستفي بمطلبنا بأن تكون ممثلة للجميع".

المصدر: رويترز

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