إسرائيل تفرج عن ناقلة نفط بكفالة أثناء التحقيق في حادثة تسرب بنزين إلى البحر

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن وزارة حماية البيئة أفرجت عن ناقلة نفط استأجرتها شركة "غاديف" للبتروكيماويات بكفالة، في أعقاب حادث تلوث في البحر والجو جراء تسرب البنزين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنه تتوفر لدى الوحدة البحرية التابعة للوزارة على الرغم من إنكار المتورطين أدلة "على أن البنزين الذي تسرب وصل فعلا إلى البحر".

وأضاف: "اكتمل التحقيق مع طاقم السفينة، وفقا للقانون والقواعد البحرية في هذه الحالات، وتم الإفراج عن السفينة بكفالة قدرها 100 ألف دولار".

وتابع البيان أن التحقيق الجنائي مستمر "من أجل جمع كل الأدلة في هذا الحادث الخطير، الذي تسربت فيه مادة خطرة وسامة من نوع البنزين في الجو والبحر – حتى وإن كانت بكميات قليلة نسبيا".

استأجرت شركة "غاديف"، في مدينة حيفا الشمالية، الناقلة من مجموعتها الأم، "بازان"، والتي تشكل بدورها جزءا من الشركة الإسرائيلية المحدودة للكيماويات. تصنع "غاديف" المواد العطرية – مواد أولية لمختلف المنتجات الاستهلاكية. وفرضت الوزارة في العام الماضي غرامة قدرها 634,300 شيكل (197,000 دولار) على شركة "غاديف" لانتهاكها شروط تصريح انبعاثاتها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل