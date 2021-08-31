التلفزيون الإيراني يبث "اعترافات" زعيم الأحوازية والأخير يتكلم عن "السعودية والسويد"

بث التلفزيون الإيراني شريط فيديو قال إنه "اعترافات زعيم الحركة الأحوازية المعارضة حبيب أسود .

وذكر أسود خلال سرده الاعترافات بتلقيه "الدعم من الحكومة السويدية ومصادر في المملكة العربية السعودية لم يسمها أو يوضحها".

كما تحدث عن تعاونه مع جماعة مجاهدي خلق وبيجاك اللتين قامتا بعمليات إرهابية داخل الجمهورية الإسلامية.

يذكر أن منطقة محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة 5 ملايين، شهدت تحركا شعبيا على خلفية مشاكل خدمية من نقص مياه وكهرباء، ونظرا لأهميتها زارها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي مع عدد من الوزراء للاطلاع على الأوضاع.