رئيس أفغانستان بالإنابة: الولايات المتحدة قررت أن تصبح "قوة صغرى"

في تعليق على خروج الجيش الأمريكي من أفغانستان، اعتبر نائب رئيس أفغانستان أمر الله صالح، الذي أعلن نفسه قائما بأعمال رئيس الدولة، أن الولايات المتحدة اختارت أن تتحول إلى "قوة صغرى".

وكتب صالح عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أفغانستان لم يتم تغليفها ونقلها في حقيبة مع آخر جندي أمريكي. البلد باق. الأنهار لا تزال تتدفق والجبال مهيبة. إن طالبان قوة عميلة لا تحظى بشعبية ومكروهة، لذلك يريد البلد بأكمله الهروب منهم".

وأضاف في إشارة إلى الولايات المتحدة: "قوة عظمى قررت أن تكون قوة صغرى، هذا أمر لا بأس به".

Afgh wasn't packed & put in the bag of the last US solider The country is here. D rivers are flowing & d mountains are majestic. Talibs R an unpopular proxy force & hated that is why the whole country wants to escape from them. A super power decided to be mini power that is OK. https://t.co/5cDR1lTNz3 — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 31, 2021

إقرأ المزيد

وكان البنتاغون أعلن مساء الاثنين استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي"