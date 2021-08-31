غوتيريش يعلن جاهزيته للتعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة.

وجاء في رسالة بعثها غوتيريش للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي: "إن الأمم المتحدة وأنا شخصيا مهتمون بالعمل مع الحكومة الجديدة تحت قيادتكم لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إن تصديكم لرئاسة بلادكم تتزامن مع ظروف خطيرة تواجه بلدكم ودول المنطقة والعالم، حيث نواجه جميعا العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك وباء كوفيد-19، وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط".

وتابع قائلا إن الموارد البشرية والطبيعية الرائعة لإيران هي رصيد لتحسين رفاهية مواطنيها، وكذلك شعوب العالم الأخرى"، مضيفا: "إنني أعول على "تعاونكم" لمواصلة تعزيز القيم والتطلعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: إرنا