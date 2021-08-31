توكاييف يقبل استقالة وزير دفاع كازاخستان بعد الانفجارات في مستودع الذخيرة

قال بيريك أوالي السكرتير الصحفي لرئيس كازاخستان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف، قبل استقالة وزير الدفاع نورلان يرميكباييف من منصبه.

وجاءت استقالة الوزير، على خلفية الانفجارات والحريق في مستودعات للذخيرة بوحدة عسكرية في جنوب الجمهورية قبل عدة أيام.

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وأضاف السكرتير الصحفي: "نظر الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في التقرير الذي قدمه وزير الدفاع نورلان يرميكباييف، ووافق على طلب الاستقالة المرفق معه".

المصدر: تاس