لو دريان: "طالبان" تبحث مع قطر وتركيا إدارة مطار كابل

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء بأن حركة "طالبان" تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابل، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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وقال لو دريان في حديث لقناة "فرنسا 2" اليوم الاثلاثاء: "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. هناك محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار"، وذلك كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لا تتفاوض مع الحركة.

وفي وقت سابق أكدت "طالبان" توليها السيطرة على مطار كابل بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية منه مساء أمس الاثنين، وكشفت عن احتمال أن "تستعين بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة مطار العاصمة كابل".

المصدر: "رويترز"