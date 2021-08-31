راب: مئات البريطانيين فقط لا يزالون في أفغانستان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن عدد الرعايا البريطانيين الذين ما زالوا في أفغانستان منخفض، ويقدر بالمئات.

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وأضاف راب لشبكة "سكاي نيوز": "أعلم أن عدد مواطني المملكة المتحدة، وصل الآن عند مستوى منخفض للغاية... ويقدر بالمئات بالنظر إلى أننا استبعدنا ما مجموعه 5000 شخص".

يأتي كلام راب، بعدما أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في وقت سابق أنه يعتقد أن هناك ما بين 100 و150 بريطانيا ما زالوا في البلاد، وبعضهم يقيم طواعية.

المصدر: رويترز