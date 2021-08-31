قضية جديدة حول جرائم إبادة جماعية ضد جنرالين سابقين في جيش غواتيمالا

قضت محكمة في غواتيمالا بفتح قضية إبادة جماعية ضد الجنرالين السابقين بينيديكتو لوكاس ومانويل كاليخاس، اللذين قادا الجيش خلال حملة اكتساح مايان إكسيل 1978-1982 .

ويقضي الضابطان السابقان، أحكاما بالسجن لمدة 58 سنة، منذ 2018 بتهمة الاغتصاب والخطف.

وجاء في بيان مشترك صدر عن رابطة العدل من أجل المصالحة، ومكتب حقوق الإنسان لرئيس أساقفة غواتيمالا: "قام القاضي ميغيل نجيل جالفيز، بإحالة بنديكتو لوكاس جارسيا الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش، ومانويل أنطونيو كاليخاس، الرئيس السابق لإدارة المخابرات بهيئة الأركان العامة للجيش، إلى المحاكمة في إطار قضية جنائية جديدة".

وتتهم النيابة العامة، الضابطين السابقين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإبادة الجماعية لشعب إكسيل مايا.

ويؤكد التحقيق، أنه تم خلال الفترة المذكورة أعلاه، ارتكاب ما لا يقل عن 31 مذبحة ضد شعب إكسيل مايا. وخلال ذلك سقط 1731 شخصا ضحية للتعذيب والاختطاف والاغتصاب والقتل، وتم بالكامل تدمير 23 قرية للسكان الأصليين.

المصدر: نوفوستي