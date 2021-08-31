وكيل الخارجية السودانية يبعث برسالة لنائب وزير الخارجية الروسي

أفادت وكالة "سونا" السودانية بأن وكيل وزارة خارجية السودان السفير محمد شريف عبد الله بعث رسالة خطية إلى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وقالت إن الرسالة تتعلق "بآخر تطورات ومستجدات ملف أزمة سد النهضة بعد أن وصلت المفاوضات الثلاثية الى طريق مسدود جراء التعنت الإثيوبي".

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وأضافت أن بعث الرسالة تم في إطار التحضيرات السودانية الروسية الجارية لانعقاد الدورة التاسعة للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين والمقررة في موسكو خلال شهر سبتمبر المقبل.

وجاء في بيان صحفي صدر من وزارة الخارجية السودانية أن الوكيل استعرض في رسالته موقف السودان الساعي للتوصل لاتفاق شامل وعادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تمكن الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا من الوصول للإتفاق المنشود.

كما تناول الوكيل تفعيل المقترح المقدم من السودان والذي أيدته مصر والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات الثلاثية من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشدد على أن تسفر الجهود الدولية المبذولة حاليا عن إطلاق عملية تفاوضية جادة يتمخض عنها اتفاق شامل وعادل يراعي مصالح الدول الثلاث.

المصدر: سونا