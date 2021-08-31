تشكيل خلية أزمة في قبرص التركية لمراقبة تسرب النفط من سوريا

أعلن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسان سانر، تشكيل خلية أزمة لمراقبة تسرب النفط من الجانب السوري نحو سواحل بلاده.

إقرأ المزيد

وأوضح سانر في بيان، أمس الاثنين، أن خلية الأزمة تشكلت في بنية رئاسة الوزراء، مضيفا أن مراقبة التسرب تتم بالتنسيق مع تركيا.

وأكد أيضا أن جميع الوزارات والمؤسسات المعنية تشارك في خلية الأزمة التي تعمل جاهدة للحيلولة دون وصول التسرب النفطي إلى سواحل قبرص التركية.

وذكر أن فريقا فنيا مختصا من تركيا سيصل لفكوشا، اليوم الثلاثاء، للتباحث مع مسؤولي قبرص التركية حول الإجراءات التي يجب اتخاذها للحيلولة دون تضرر قبرص التركية من التسرب.

من جانبه قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، سابقا، إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب النفط من سوريا نحو سواحل جمهورية شمال قبرص التركية.

المصدر: الأناضول