"طالبان" تؤكد "هزيمة أمريكا" وتنوي إقامة "علاقات طيبة" معها

أعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن أفغانستان نالت استقلالها مع خروج آخر جندي أمريكي من أراضيها، مشيرا مع ذلك إلى رغبة الحركة في إقامة "علاقات طيبة" مع الولايات المتحدة.

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ونقلت قناة 1TV News الأفغانية عن مجاهد قوله إن الولايات المتحدة منيت بهزيمة ولم تحقق أهدافها في أفغانستان، التي نالت استقلالها مع انسحاب القوات الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن "طالبان" معنية بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن وقال: "نريد علاقات طيبة مع الولايات المتحدة".

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن البنتاغون مساء الاثنين استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما. وأصبح مطار كابل، الذي تم عبره إجلاء الأجانب والحلفاء، تحت السيطرة الكاملة لحركة "طالبان".

المصدر: وسائل إعلام أفغانية