طالبان تنشر فيديو لسيطرة عناصرها على المطار

أفادت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها وضعت سيطرتها على الجزء المتبقي من مطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منه.

ونشرت الحركة على حساب "إمارة أفغانستان الإسلامية" في تويتر التابع لها تسجيل فيديو يظهر سيطرة عناصرها على المطار.

وكتبت تحت الفيديو: "قوات وحدة "بدري 313" العسكرية تبسط سيطرتها على الجزء الأخير المتبقي في مطار كابل، بعد هروب القوات المحتلة.

قوات وحدة (بدري 313) العسكرية تبسط سيطرتها على الجزء الأخير المتبقى في مطار #كابل، بعد هروب القوات المحتلة.#افغانستان_تتحرر. pic.twitter.com/jglV99Smcp — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 31, 2021

وأعلن البنتاغون سابقا خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الاثنين، وذلك قبل موعد نهائي ينقضي اليوم الثلاثاء كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حدده لانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

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المصدر: تويتر