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بلينكن: عملية الإجلاء من أفغانستان كانت بين الأكثر تعقيدا في تاريخنا

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بلينكن: عملية الإجلاء من أفغانستان كانت بين الأكثر تعقيدا في تاريخنا
Reuters JONATHAN ERNST
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عملية إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان عن أفغانستان بين العمليات الأكثر تعقيدا في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد بلينكن يوم الاثنين أنه "قبل عدة ساعات اختتمت هذه العملية وتم إجلاء أكثر من 123 ألف شخص عن أفغانستان بنجاح".

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وأضاف أن هناك نحو 6 آلاف أمريكي بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

وأكد أن هذه العملية "كانت إحدى العمليات الأكثر تعقيدا في تاريخ الولايات المتحدة".

وكانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان مساء الاثنين 30 أغسطس بعد 20 عاما من تواجدها على أراضي البلاد.

المصدر: RT

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