هزة أرضية بقوة 4.1 درجة قرب بلدة كورينث اليونانية
Reuters
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أعلن معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية أن هزة أرضية قوتها 4.1 درجة وقعت في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي قرب بلدة كورينث اليونانية، وشعر بها سكان أثينا.
ووقعت الهزة على بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي كورينث على عمق ستة كيلومترات في الساعة 21.06 بتوقيت غرينتش.
وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.
المصدر: وكالات
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