بلينكن: أي حوار أمريكي مع حكومة تقودها طالبان ستحكمه مصالحنا الوطنية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي حوار مستقبلي مع حكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان، ستحكمه المصالح الوطنية الأمريكية في المقام الأول.

وقال بلينكن بعد إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، إن "هناك أقل من 200 أمريكي يعتقد بأنهم لا يزالون في أفغانستان".

وتعهد بأن تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "بلا هوادة" على مساعدة الأمريكيين والأفغان وآخرين على مغادرة أفغانستان إذا أرادوا.

وأضاف: "المساعدات لأفغانستان لن تصل عبر حكومة أفغانية، وإنما من خلال وكالات مستقلة".

وتابع: "واشنطن ستحمل طالبان مسؤولية تعهدها السماح للناس بمغادرة أفغانستان بحرية".

وشدد على أن بلاده ستواصل الحفاظ على قدرات "هائلة" لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون" في وقت سابق، إنهاء إجلاء القوات الأمريكية والأفغان العاملين معها وآخرون، مشيرة إلى أن السيطرة الأمنية على مطار كابل أصبحت بيد طالبان.

المصدر: "رويترز"