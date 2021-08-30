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البرازيل.. 10466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و266 وفاة

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البرازيل.. 10466 إصابة جديدة بفيروس كورونا و266 وفاة
Reuters CARLA CARNIEL
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 10466 إصابة و266 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ 20 مليونا و752 ألفا و281 إصابة منذ بدء الجائحة.

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وارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 579 ألفا و574 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

المصدر: رويترز+RT

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