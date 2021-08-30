بيان: الولايات المتحدة لم تعد تسيطر على العمليات في مطار كابل

أكدت إدارة الطيران المدني الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تعد تسيطر على العمليات وحركة الطيران بمطار كابل.

وقالت الإدارة في بيان لها يوم الاثنين إن "مطار حامد كرزاي الدولي خارج عن أي سيطرة على الحركة الجوية، وخدمات المطار غير متاحة".

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ودعت الإدارة جميع الرحلات المتجهة من وإلى كابل لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن عن إتمام انسحابها من أفغانستان ومغادرة آخر طائرة أمريكية مطار كابل الدولي.

المصدر: وكالات