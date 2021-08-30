النمسا تسلّم رجل أعمال تركي مطلوبا لأنقرة

قضت محكمة نمساوية بتسليم رجل أعمال تركي لسلطات بلاده المطلوب لها على ذمة التحقيق في اتهامات بغسل الأموال.

وقال المحامي مراد فولكان دولجر في بيان على تويتر إن محكمة ويلز قررت يوم 25 أغسطس آب تسليم موكلي لتركيا وأضاف أن "النظر في طلب التسليم المقدم من الولايات المتحدة ما زال مستمرا".

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ويواجه رجل الأعمال سيزجين باران قرقماز الذي ألقي القبض عليه في يونيو الماضي، اتهامات في الولايات المتحدة التي تطلب أيضا تسليمه لها بالتآمر لغسل الأموال والاحتيال المالي عبر الإنترنت.

وكانت السلطات التركية قبضت على 10 من المديرين العاملين في شركات قرقماز بعد أن قالت هيئة التحقيق في الجرائم المالية إن الشركات استخدمت في غسل الأموال.

المصدر: "رويترز"