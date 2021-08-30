غوتيريش يدعو كوريا الشمالية إلى التخلي عن تطوير الأسلحة النووية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية عادت إلى تطوير الأسلحة النووية، داعيا بيونغ يانغ إلى التخلي عن هذه الأنشطة.

وقال مكتب غوتيريش في بيان له إن "الأمين العام مطلع على هذه التقارير ويشعر بالقلق إزاءها، ودعا بيونغ يانغ إلى الامتناع عن أي إجراءات تتعلق بالطاقة النووية، فيما يخص استئناف إنتاج البلوتونيوم في مجمع يونغبيون النووي".

وأضاف أن "غوتيريش طالب السلطات الكورية الشمالية بالعودة إلى المفاوضات مع الأطراف الدولية".

المصدر: "تاس"