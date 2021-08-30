البيت الأبيض يعلن إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وقالت بساكي إن "إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء".

وأضافت: "أعتقد أن العدد صغير".

المصدر: "رويترز"