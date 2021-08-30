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البيت الأبيض يعلن إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان

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البيت الأبيض يعلن إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان
Reuters CARLOS BARRIA
المتحدثة باسم البيت الأبيض جدين بساكي
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة أجلت نحو 6000 أمريكي من أفغانستان حتى الآن.

وقالت بساكي إن "إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال تحاول تحديد عدد الأمريكيين الذين بقوا في البلاد ويريدون المغادرة قبل أن يحل الموعد النهائي لسحب القوات الأمريكية غدا الثلاثاء".

 وأضافت: "أعتقد أن العدد صغير".

المصدر: "رويترز"

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