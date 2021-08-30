وسائل إعلام: "طالبان" تسيّر دوريات جوية بمروحيات أمريكية

لفتت وسائل الإعلام لفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تسيير حركة "طالبان" دوريات جوية على متن مروحيات أمريكية في أفغانستان.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تحليق مروحية "بلاك هوك" أمريكية الصنع فوق قندهار، يقودها عناصر حركة "طالبان"، على ما يبدو.

WATCH: Taliban reportedly flying American-made Black Hawk helicopter over Kandahar, Afghanistan. pic.twitter.com/yNZPknlrZY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2021

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها تركت عددا من المروحيات والطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى في أفغانستان مع انسحابها من هناك.

كما وقعت في أيدي "طالبان" نماذج من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأفغاني، وذلك عقب سيطرة الحركة على معظم أراضي البلاد واستيلائها على السلطة في كابل في 15 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات