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وسائل إعلام: "طالبان" تسيّر دوريات جوية بمروحيات أمريكية

أخبار العالم

وسائل إعلام:
Reuters Tim Wimborne
صورة من الأرشيف
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لفتت وسائل الإعلام لفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تسيير حركة "طالبان" دوريات جوية على متن مروحيات أمريكية في أفغانستان.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تحليق مروحية "بلاك هوك" أمريكية الصنع فوق قندهار، يقودها عناصر حركة "طالبان"، على ما يبدو.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت أنها تركت عددا من المروحيات والطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى في أفغانستان مع انسحابها من هناك.

كما وقعت في أيدي "طالبان" نماذج من الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش الأفغاني، وذلك عقب سيطرة الحركة على معظم أراضي البلاد واستيلائها على السلطة في كابل في 15 أغسطس الجاري.

المصدر: وكالات

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