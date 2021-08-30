ألمانيا.. نقابة سائقي القطارات تعلن عن إضراب جديد ومطوّل

أعلنت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا عن إضراب جديد ولمدة أطول من الإضرابات السابقة في شركة السكك الحديدية "دويتشه بان"، طلبا لتحسين الأجور وظروف العمل.

ودعت النقابة إلى إضراب لمدة 5 أيام، وقال رئيس النقابة كلاوس فيسيلسكي إنه من المقرر أن يبدأ الإضراب الجديد في قطارات الركاب في الثانية من فجر الخميس القادم بتوقيت وسط أوروبا، ليستمر حتى الثلاثاء 7 سبتمبر.

بينما يبدأ إضراب سائقي قطارات البضائع في الخامسة من بعد ظهر يوم الأربعاء القادم.

ووصف فيسيلسكي الإضراب بأنه "واحد من أطول إجراءات المنازعات العمالية" التي تقوم بها النقابة، وأِشار إلى أن منتسبي النقابة مضطرون إلى ذلك الإجراء.

وقال:"في ظل الموقف المتعنت من جانب إدارة شركة السكك الحديدية، فإننا لا نرى في أنفسنا الاستعداد ولا الرغبة لتنفيذ إضرابات قصيرة".

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ووجهت شركة القطارات الألمانية انتقاات حادة لتصرفات النقابة، ودعت إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، كما اتهمت النقابة بأنها "تجعل العملاء والموظفين ضحايا لمصالحها لأسباب تنظيمية.

وكان آخر إضراب نظمته النقابة انتهى ليلة الأربعاء من الأسبوع الماضي وردت الشركة بوضع جداول سفر طارئة استطاعت من خلالها الإبقاء على ما يصل إلى 30% من رحلاتها البعيدة وعلى 40% من رحلات القطارات المحلية.

المصدر: وكالات