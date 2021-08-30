كوخافي: نستعد لحملة عسكرية أخرى بعد انتهاء عملية "حارس الأسوار"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إنه مع انتهاء عملية "حامي الأسوار" بدأ الجيش استعداده لحملة عسكرية أخرى، حيث طور ولا يزال يطور قدراته الهجومية وخططه العسكرية.

وفي كلمة خلال حفل تسلم سفينة الصواريخ الجديدة "سفينة سلاح البحرية- انتصار"، قال كوخافي: "الهدوء والأمن سيسمحان بتحسين الظروف المدنية في قطاع غزة ولكن أعمال الشغب والإرهاب سيؤولون إلى ردة فعل قوية أو إلى حملة عسكرية".

رئيس الأركان الجنرال أفيف #كوخافي قبل قليل خلال حفل تسلم سفينة الصواريخ الجديدة "سفينة سلاح البحرية ״انتصار״:



الهدوء والامن سيسمحان بتحسين الظروف المدنية في قطاع #غزة ولكن اعمال الشغب والارهاب سيؤولون الى ردة فعل قوية أو الى حملة عسكرية pic.twitter.com/fWmU6wPPCq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 30, 2021

وأشار إلى أنه "يجب أن يعرف سكان قطاع غزة أن حياتهم كانت أن تكون أفضل وأن تتحسن نوعية حياتهم بشكل ملموس، لكنها لن تكون كذلك إذا استمرت العمليات الارهابية بكافة أنواعها"، معلنا أنه "مع انتهاء عملية حامي الأسوار بدأ الجيش استعداده لحملة عسكرية أخرى. طورنا ولا نزال نطور القدرات الهجومية والخطط العسكرية، على حد سواء. إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في الجنوب فلن نتردد من إطلاق حملة عسكرية أخرى".

وخاضت إسرائيل وحركة "حماس "في مايو الماضي نزاعا داميا استمر 11 يوما، شنت خلاله إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذي أطلقت "حماس" منه أكثر من 4000 صاروخ تجاه إسرائيل.

وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم مقاتلون و66 طفلا، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، على ما أعلنت السلطات لدى الجانبين.

المصدر: RT