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دراسة: المطعمون ضد كورونا قد يتناقلونه بينهم دون أن يصابوا به

الصحة

دراسة: المطعمون ضد كورونا قد يتناقلونه بينهم دون أن يصابوا به
Reuters
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خلصت دراسة علمية أجراها المعهد الوطني للصحة العامة في بلجيكا إلى أن انتقال فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد له ممكن، لكن احتمالات الإصابة به ضعيفة جدا.

واعتمدت الدراسة على تحليل المعطيات الطبية لـ8000 شخص تلقوا اللقاح و282000 لم يتلقوه في الفترة ما بين 25 يناير و24 يونيو عام 2021.
وخلص الخبراء الذين أعدوا الدراسة إلى نتيجة مفادها أن معدلات إصابة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين كاملتين من لقاحي فايزر أو مودرنا تنخفض بنسبة تتراوح 74 إلى 85% مقارنة بالذين لم يتلقوا أي لقاح.
وقارنت الدراسة بين معدلات انتقال العدوى بين الأشخاص الملقحين وغير الملقحين، مشيرة أن خطر العدوى ينخفض بنسبة 90% في الحالة الأولى مقارنة بالثانية.
تجدر الإشارة أن الدراسة جرت في وقت لم يكن فيه المتحور "دلتا" متفشيا بكثرة في البلاد.
يذكر أن وباء كوفيد-19 قد أصاب أكثر من مليون ومئة ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 25 ألفا في بلجيكا منذ بداية انتشاره.

المصدر: "آكي"

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