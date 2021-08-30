لأول مرة منذ أسابيع.. بريطانيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا

أظهرت بيانات حكومية بريطانية اليوم الاثنين تسجيل 26476 إصابة جديدة بكوفيد-19 في أدنى حصيلة إصابات منذ العاشر من أغسطس الحالي.

وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 48 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بكوفيد-19 وهو أقل عدد منذ 23 أغسطس.

وغالبا ما تكون أعداد الإصابات منخفضة بعد العطلات الأسبوعية ويمكن أن يكون الرقم الأخير اختلف بسبب عطلة البنوك اليوم الاثنين في كثير من أنحاء الملكة المتحدة.

وإجمالا تلقى 48.25 مليون شخص جرعة أولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية 29 أغسطس وتلقى 42.719 مليون شخص الجرعة الثانية أي قرابة 79 في المئة ممن هم فوق 18 عاما.

المصدر: "رويترز"