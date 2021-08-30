مصادر: الاتحاد الأوروبي بصدد توصية الدول الأعضاء بحظر استقبال القادمين من الولايات المتحدة

من المقرر حسب ما أفادت مصادر لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" أن يوصي الاتحاد الأوروبي بإيقاف السفر غير الضروري من الولايات المتحدة مؤقتا مع زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 هناك.

وقال دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي للـBBC إنه من المتوقع أن تصدر التوجيهات الجديدة هذا الأسبوع، موضحين أن التوصية غير ملزمة، مما يعني أنه سيتم السماح للدول الأعضاء في الاتحاد بتقرير ما إذا كانت لا تزال ترغب في السماح للزوار الأمريكيين بإثبات حصولهم على اللقاح أو إظهار شهادة اختبار كورونا سلبية أو إخضاعهم للحجر الصحي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر المفروضة على الأمريكيين في يونيو، إلا أن الولايات المتحدة أبقت الحظر المفروض على السفر الأوروبي غير الضروري منذ مارس 2020.

وكشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز 100 ألف الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر.

المصدر: BBC