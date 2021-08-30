كوريا الجنوبية.. محكوم قيد الإقامة الجبرية يقتل امرأتين

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية تسليم مجرم نفسه للعدالة بعد أن أقدم على قتل امرأتين خلال خضوعه للإقامة الجبرية والإفراج المشروط عنه، بعد 15 عاما من السجن بجرائم اغتصاب وسرقة.

وألقى قوات الأمن في مركز شرطة سونغ با في كوريا الجنوبية القبض على الرجل البالغ من العمر 56 عاما والذي يعرف باسمه العائلي كانغ، بتهمة فك الجهاز الإلكتروني وقتل امرأتين إحداهما قبل أن يهرب والأخرى أثناء فراره.

وسلم الرجل نفسه للشرطة حوالي الساعة الثامنة صباح الأحد، وعثرت الشرطة على جثتي الضحيتين، إحداهما في منزل الجاني والثانية في سيارته.

وتفيد الأنباء بأن المرأتين في الأربعينات والخمسينات من العمر، وهما من معارفه.

وسبق أن أفرج عنه في مايو الماضي وأخضع للمراقبة والإقامة الجبرية بعد أن أمضى 15 عاما في السجن بجرم السرقة والاعتداء الجنسي عام 2005، وهي جرائم ارتكبها بعد خمسة أشهر فقط من إطلاق سراحه من السجن لارتكاب جرائم مماثلة بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن لديه 14 إدانة سابقة معظمها جرائم سرقة وجرائم جنسية.

المصدر: يونهاب