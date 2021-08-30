"الصحة العالمية" تفتح جسرا جويا مع أفغانستان بإمدادات طبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن طائرة تحمل أدوية وإمدادات طبية من المنظمة هبطت في أفغانستان اليوم الاثنين وهي أول شحنة تصل البلاد منذ سيطرة حركة "طالبان" على الحكم قبل أسبوعين.

وقال أحمد المنظري، المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط، في بيان له: "بعد أيام من العمل المتواصل لإيجاد حل، يسعدني للغاية القول إننا تمكنا الآن جزئيا من إعادة ملء مخزونات المنشآت الطبية في أفغانستان وضمان أن تستمر الخدمات الصحية المدعومة من منظمة الصحة العالمية في العمل، في الوقت الراهن".

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وذكرت المنظمة أن إمدادات تزن 12.5 طن وصلت اليوم تكفي لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لأكثر من 200 ألف شخص وإجراء 3500 عملية جراحية وعلاج 6500 مريض بالصدمة.

وتابعت أن الإمدادات ستوزع على 40 منشأة طبية في 29 إقليما في أرجاء أفغانستان.

وأقلعت الطائرة التي وفرتها حكومة باكستان من دبي وهبطت في مطار مزار شريف وهي الأولى من ثلاث رحلات طيران من المقرر أن تسيرها الخطوط الجوية الباكستانية لسد نقص في الأدوية والإمدادات الطبية في أفغانستان بشكل عاجل.

وكانت "الصحة العالمية" قد حذرت يوم الجمعة من أن الامدادات الطبية ستنفد خلال أيام في أفغانستان وأعلنت عن أملها في إقامة جسر جوي إلى مدينة مزار شريف الشمالية بمساعدة السلطات الباكستانية.

المصدر: "رويترز"