أمريكا.. تعيين دان شابيرو منسقا للملف الإيراني مع إسرائيل

أفاد موقع "والاه" الإسرائيلي بأن وزارة الخارجية الأمريكية عينت دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، منسقا خاص مع إسرائيل بشأن الملف الإيراني.

ونقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية، قال التقرير إن شابيرو سيكون جزءا من الفريق الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، وسيركز على التنسيق مع إسرائيل بشأن برنامج طهران النووي والأنشطة الإقليمية الإيرانية.

وذكر التقرير أن شابيرو بدأ العمل الأسبوع الماضي وقدم المشورة لمسؤولي البيت الأبيض قبل أن يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وكان شابيرو سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ويأتي تعيين مالي في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: "تايمز أوغ إسرائيل"