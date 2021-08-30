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وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة

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وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها على حدود غزة
Reuters RANEEN SAWAFTA
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نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عنصر حرس الحدود، برئيل حداريا شموئيلي الذي توفي اليوم الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة.

وقال بينيت إن شموئيلي، "سقط وهو يحمي أمن إسرائيل"، وأضاف أنه "قاتل من أجل البقاء على قيد الحياة حتى اللحظة الأخيرة، حيث الشعب بأسره صلى من أجل شفائه".

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وكان الجندي الإسرائيلي أصيب بجروح حرجة عند حدود غزة السبت 21 أغسطس، بالتزامن مع مظاهرات "يوم الغضب" الفلسطينية.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة شبان فلسطينيين سحب سلاح أحد الجنود الإسرائيليين المختبئين خلف الجدار الفاصل شرق مدينة غزة، فيما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي الموجود خلف الجدار الفاصل.

المصدر: RT

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