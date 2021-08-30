مسؤول أمريكي لـ"رويترز": الموظفون الدبلوماسيون الأساسيون غادروا أفغانستان

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي غادر العاصمة الأفغانية كابل، بأن "الولايات المتحدة تواصل الانسحاب النهائي من مطار كابل، وأن الموظفين الدبلوماسيين الأساسيين غادروا".

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كما نقلت "رويترز" عن مسؤول ثان تأكيده "مغادرة معظم الدبلوماسيين".

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن تسحب واشنطن جميع دبلوماسييها من كابل قبل إتمام سحب القوات بحلول الموعد النهائي، غدا الثلاثاء.

وكانت منظومة دفاع صاروخي أمريكية قد اعترضت صباح اليوم الاثنين، عدة صواريخ أطلقت على مطار كابل الدولي، حسبما أعلن مسؤول أمريكي وفق تقارير أولية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنظومة الدفاعية أسقطتها كلها.

المصدر: "رويترز"