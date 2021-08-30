جنوب السودان.. انقطاع الإنترنت وهدوء في الشوارع بعد دعوة لاحتجاجات على حكم سلفاكير

انقطعت خدمة الإنترنت في جنوب السودان اليوم الاثنين وجابت قوات الأمن الشوارع بعد أن دعا نشطاء لاحتجاجات ضد حكومة الرئيس سلفا كير.

وجدد تحالف من جماعات النشطاء دعوته أمس الأحد لاحتشادات عامة للمطالبة باستقالة كير. لكن لم تظهر إشارات حتى منتصف النهار عن وجود حشود كبيرة في شوارع العاصمة جوبا. وقال بعض النشطاء لوكالة "رويترز" إنهم يختبئون لاعتبارات أمنية.

وقالت الشرطة إن النشطاء لم يطلبوا تصريحا بتنظيم مظاهرة ولذلك فأي مظاهرة كبيرة ستكون مخالفة للقانون.

وقال سكان من جوبا لـ"رويترز" إن خدمة البيانات على الهواتف المحمولة توقفت منذ مساء أمس الأحد على شبكة إم.تي.إن الجنوب أفريقية المشغلة للهواتف المحمولة وبحلول صباح اليوم توقفت الخدمة كذلك على خطوط شركة زين الكويتية للاتصالات.

وقال مصدر مطلع من قطاع الاتصالات إن انقطاع الإنترنت جاء نتيجة توجيه حكومي وإن الخدمة من المتوقع أن تعود بحلول الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

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ويتهم النشطاء حكومة كير بالفساد والفشل في حماية الشعب أو تقديم الخدمات الأساسية له. ونفت حكومة كير مرارا اتهامات الجماعات الحقوقية عن ممارستها لانتهاكات وفساد.

ووصف كير، الذي القى كلمة أمام المشرعين في افتتاح جلسة جديدة للبرلمان، الداعين للاحتجاجات بأنهم "يريدون بنا السوء"، وأضاف "تحسين معيشة الشعب هو أولويتنا".

وقال كير إن على البرلمان الموافقة بشكل عاجل على الموازنة العامة للحكومة، وأضاف أنه على المشرعين كذلك المساعدة في تسهيل عملية إجراء الانتخابات المقررة في نهاية فترة انتقالية من أجل إنهاء التوتر.

المصدر: "رويترز"