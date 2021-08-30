لافروف يقارن الهجمات على ستالين بالهجمات على تاريخ الحرب العالمية الثانية كلها

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا ينبغي المساس بالتاريخ، بل يجب الاعتزاز به وإدراكه بأكمله.

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وشارك لافروف، اليوم الاثنين، في مراسم تسليم 11 راية للوحدات العسكرية السوفيتية المشاركة في معركة ستالينغراد لمتحف "معركة ستالينغراد". ووضع الوزير أكاليل من الزهور على تمثال "آلهة المجد" ومقبرة الجندي المجهول.

وقال في لقائه قدامى المحاربين: "أوافق بالكامل على أن التاريخ لا يجوز المساس به... ويجب الاعتزاز به. ومن الطبيعي يجب قبوله بأكمله مع كل نواحيه المتناقضة وصعوبته.

وأضاف أن الهجمات الحالية على ستالين وكأنه "الشرير الرئيسي" في ضوء ما كان يعمله أثناء وبعد الحرب الوطنية العظمى تعد جزءا من حملة الهجمات على تاريخ روسيا ونتائج الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى التطور النشيط لحركة الباحثين في روسيا، مضيفا أنهم يقومون بأصعب عمل.

وكان لافروف قد اقترح سابقا إنشاء يوم الباحث في روسيا. ووافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هذه الفكرة، واعدا بمناقشته بعد انتهاء الحملة الانتخابية في روسيا.

وتعد معركة ستالينغراد (17 يوليو 1942 – 2 فبراير 1943) أكبر معركة للحرب العالمية الثانية من حيث نطاقها ومدتها وعدد المشاركين فيها. وغيرت هذه المعركة سير الحرب كلها وأصبحت نذيرا لانتصار القوات السوفيتية على ألمانيا.

المصدر: نوفوستي