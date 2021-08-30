الكرملين يعلق على مبادرة ماكرون إقامة منطقة آمنة في كابل

علق النطاق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين على الفكرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إنشاء منطقة آمنة في العاصمة الفغانية كابل لمواصلة العمليات الإنسانية.

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "بالطبع، هذا اقتراح يجب مناقشته. ومن المهم للغاية بحث كافة جوانب صيغة مثل هذه المنطقة ونظامها.. والأهم من ذلك، لا بد من فهم موقف حركة طالبان من فكرة إقامة منطقة كهذه".

وكان ماكرون أعلن السبت عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابل تحت سيطرة الأمم المتحدة.

المصدر: "وكالات"